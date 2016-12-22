Полиция Торонто объявила в розыск нападавших с ножом на прохожих

Сотрудники правоохранительных органов Торонто ведут розыск группы людей, которая подозревается в серии нападений с ножом в районе Пальмерстон — Маленькая Италия, сообщает CTV.

В полиции сообщили, что два нападения произошли на разных улицах. Изначально полиция посчитала, что эти инциденты никак не связаны между собой. Однако позже расследование этих происшествий было объединено в одно производство.

В результате нападений один мужчина получил ножевые ранения спины, другой — грудной клетки. Оба пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас их состояние оценивается как стабильное. По предварительным данным полиции, они не знакомы друг с другом.

В розыск объявили группу молодых людей в возрасте 20 лет. Пока точное число злоумышленников установить не удалось. Полиция опрашивает возможных свидетелей преступлений.

8 апреля мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра «Легион» в американском городе Индианаполисе. В результате произошедшего пострадали три человека.