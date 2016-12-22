Мужчина с ножом напал на прохожих в торговом центре в США

В результате нападения мужчины с ножом на прохожих в торговом центре «Легион» американского города Индианаполис (штат Индиана) три человека госпитализированы с ранениями, включая самого нападавшего. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местные власти.
Двое раненых находятся в критическом состоянии. Однако их жизни ничего не угрожает, сказала представитель противопожарной службы Рита Рит.
ЧП произошло вечером 8 апреля, недалеко от Центральной библиотеки, говорится в отчете полицейского департамента.
Очевидцы рассказали изданию, что злоумышленник прибыл в центр города на велосипеде и издавал громкие звуки через мегафон. Когда прохожие попросили его прекратить это, он остановился, достал нож и начал нападать на них.
Полиция начала расследование инцидента. Подозреваемый остается под стражей, несмотря на госпитализацию.