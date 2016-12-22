СК начал проверку после поножовщины в школе в ХМАО

Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту поножовщины в одной из школ города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

Сообщение о конфликте в учебном заведении поступило в правоохранительные органы 10 апреля в 13:25 по местному времени (11:25 мск). Во время драки между старшеклассниками 2000 и 2001 годов рождения один подросток нанес другому несколько ножевых ранений. Пострадавшего доставили в больницу, он находится в стабильном состоянии. В настоящий момент следователи опрашивают свидетелей и устанавливают причины конфликта.

В одной из школ Ленинского района Иркутска 5 апреля ученик 9-го класса нанес удар ножом однокласснику в ходе урока. Школьник играл со складным ножом на задней парте и непреднамеренно ранил другого ученика. По информации МВД, конфликта между двумя школьниками не было.