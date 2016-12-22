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Москва заявила о непричастности к смене режимов в других странах
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Москва заявила о непричастности к смене режимов в других странах
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Москва заявила о непричастности к смене режимов в других странах

Посольство России в США прокомментировало заявление кандидата на должность госсекретаря Майка Помпео о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы. Ответ размещен на странице дипмиссии в Facebook.

«Хотели бы еще раз заявить, что Россия не занимается сменами режимов, вмешательством во внутренние дела других государств, постановочными «революциями», — сказано в сообщении. 

Российское посольство заявило, что подобные технологии «в совершенстве освоил» Вашингтон, обвинив его в ответ во вмешательстве в выборы иностранных государств и в переворотах с «целью смены неугодных режимов».

Накануне директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео, которого президент США Дональд Трамп после отставки Рекса Тиллерсона выдвинул на пост госсекретаря, выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

В своей речи Помпео подчеркнул, что считает Россию виновной во вмешательстве в президентские выборы США, состоявшиеся в 2016 году. «У меня есть все основания полагать, что они [Россия] будут продолжать пытаться это делать [вмешиваться во внутреннюю политику США], но я уверен, что Америка сможет провести свободные и справедливые выборы», — подчеркнул Помпео, говоря о предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США.

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Теги: Посольство России , вмешательство в выборы , Вашингтон
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