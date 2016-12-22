В «Северстали» заявили об остановке поставок в США до введения пошлин

Российская компания «Северсталь» остановила ​поставки стали в США еще до введения в действие пошлин со стороны Вашингтона. Об этом финдиректор компании Алексей Куличенко рассказал в интервью Reuters.

«Да, [поставки в США] остановили. Мы остановили даже до того, как было объявлено [о пошлинах]. Мы не так много поставляли в Америку, чтобы была проблема с переориентацией», — сказал Куличенко.

По его словам, «Северсталь» намерена перенаправить потоки на рынок Ближнего Востока или рынок Азии, при этом потери от переориентации могут составить «лишь несколько миллионов долларов».

В конце прошлой недели, 6 апреля, Федеральный суд США по вопросам международной торговли отклонил иск компаний Severstal Export GMBH и Severstal Export Miami Corp на введенные администрацией Дональда Трампа импортные пошлины. «В целом суд считает, что истцы недостаточно убедительно продемонстрировали причинение непоправимого ущерба», — говорится в решении американского суда.

В «Северстали» не согласились с решением и пообещали оспорить его, в том числе за счет международных институтов.