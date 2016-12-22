В США суд не принял иск «Северстали» против новых пошлин Трампа

Суд в США не стал рассматривать иск холдинга «Северсталь» на введение барьерных тарифов на импорт стали. В компании пообещали продолжить спор в других инстанциях

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Федеральный суд США по вопросам международной торговли отклонил иск компаний Severstal Export GMBH и Severstal Export Miami Corp на введенные администрацией Дональда Трампа импортные пошлины. Это следует из решения суда (*pdf).

Суд, в частности, должен был решить, насколько вероятный ущерб компании может быть компенсирован участием в судебном процессе. «В целом суд считает, что истцы недостаточно убедительно продемонстрировали причинение непоправимого ущерба. Степень потенциального ущерба недостаточна для того, чтобы перевесить низкую вероятность успеха истцов по делу. Баланс возникших [у истцов] трудностей и общественных интересов установился не в пользу истцов и не может преодолеть тех факторов, которые играют центральную роль в анализе суда. Таким образом, дело рассмотрено не будет», — говорится в решении.

С вердиктом «Северсталь» не согласна, заявил РБК в представитель компании. «Мы не согласны с представленным opinion суда. Мы рассматриваем все возможные варианты продолжения как данного спора, так и обращений через другие международные институты. Очевидно, что ограничение по угрозе «национальной безопасности» — это предлог, а по сути является специальной защитной мерой, которая в нарушение всех правил и принципов международной торговли применяется с исключениями, т.е. на дискриминационной основе», — подчеркнули в «Северстали».

Введение импортных пошлин в США НЛМК и «Северсталь» оспорили в конце марта. Иск был обращен против США, президента страны Дональда Трампа и министра торговли Уилбура Росса. Введение пошлин на импорт стали в размере 25% в компании сочли «грубым нарушением международных норм и законов США». По оценкам Минпромторга, общий ущерб российских производителей из-за введенных пошлин составит около $3 млрд — $2 млрд по стали и $1 млрд по алюминию.