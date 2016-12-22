Захарова прокомментировала задержание в Одессе российского судна

Москва готова активно подключиться к ситуации вокруг задержанного в Одессе российского судна SeaBreeze. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция ведется на сайте министерства.
«Мы следим за этой ситуацией, готовы к ней активно подключиться, как только получим соответствующую просьбу либо от компании, либо от лиц, ее представляющих», — сказала она.
«По информации Генконсульства Украины в Одессе, экипаж задержанного суда, это около 20 человек, состоит в основном из граждан Украины, российское гражданство имеют только два моряка. Официально сухогруз зарегистрирован в Туапсе, но навигацию осуществляет под флагом Белиза», — добавила Захарова.
Команду судна, принадлежащего российской компании Trans Services Maritime, обвиняют в нарушении ст. 240 УК Украины (нарушение правила охраны недр, незаконная добыча песка у берегов Крыма).
По словам представителя МИДа, с помощью ареста судна власти Киева пытаются вынудить компанию-владельца возместить ущерб за незаконную добычу песка в районе Каркинитского залива Черного моря, которую, по данным украинской стороны, в 2014–2018 годах осуществляло судно «Печора», принадлежащее компании Trans Services Maritime.
Украинский суд разрешил арестовать судно российской компании Trans Services Maritime, написал в Facebook 10 апреля генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он отметил, что это сделано по факту «незаконной добычи» песка в районе Каркинитского залива (заповедник «Лебединые острова»). Добываемый песок, по данным Луценко, используется «для незаконного строительства оккупантского моста» в Керчи.
По данным «Интерфакса», судно находится в порту города Южный под Одессой.
В конце марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно «Норд». Экипаж из девяти человек заподозрили в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в порты Крыма. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Россия и Украина ведут в Азовском море общую добычу рыбы. Условия промысла определяются протоколом специальной российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства, созданной еще в 1993 году. На ежегодном заседании комиссия устанавливает лимиты на вылов рыбы в Азовском море для двух государств. Основные объекты добычи — тюлька, хамса и бычки. В 2018 году разрешенный для России и Украины лимит добычи тюльки составляет 70 тыс. тонн, хамсы — 55 тыс. тонн, они добываются без разделения на национальные объемы. Зато на добычу бычков у каждой страны свои лимиты: для России разрешенный объем добычи составляет 10 тыс. т, для Украины – 15,1 тыс. т.
На Азовское море, по данным Росрыболовства, приходится в среднем около 20% всего осуществляемого российскими рыбаками вылова в Азово-Черноморском бассейне. В 2017 году в Азовском море было добыто 21 тыс. т рыбы (в том числе более 7 тыс. т тюльки и 7,5 тыс. т бычка), во всем Азово-Черноморском бассейне — 97 тыс. т водных биоресурсов. Рыбу в Азовском море в рамках разрешенных национальных лимитов ловят рыбаки четырех российских регионов: Ростовской области, Краснодарского края, Крыма и Севастополя.
В Азовском море не так много рыбы, поэтому крупные российские компании не ведут там промысел, констатирует президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб. По данным Росрыболовства, разрешение на вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне в 2017 году имели 244 предприятия, из них 18 — с использованием судов. Помимо компаний, которые используют для ловли рыбы среднетоннажные суда (траулеры и сейнеры), в Азовском море рыбачат сотни рыбаков на катерах и яликах, которые ведут промысел сетями, уточняет Сивочуб. По его словам, небольшие суда крымских рыбаков лучше приспособлены для промысла в Азовском море, в Черном они могут работать только короткий сезон, когда благоприятствует погода.
Арест сейнера «Норд» стал для крымских рыбаков полной неожиданностью, заявил РБК Андрей Дедюхин, начальник департамента по рыболовству Минсельхоза Крыма, экс-председатель комитета по рыболовству республики (упразднен в 2016 году). «Никто не ожидал, что так произойдет. Были договоренности, четыре года спокойно рыбачили, не было никаких проблем. Это, конечно, провокация со стороны Украины», — сказал он.
Промысел рыбы в Азовском море общий, и там нет границы, которую рыбаки могут нарушить, поясняет Сивочуб из Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма. Со стороны украинского берега вылавливается тюлька — ее добычей занимался и «Норд». Катера погранслужб России и Украины обычно досматривали и российских, и украинских рыбаков, и никаких проблем не было, рассказывает Сивочуб.
После того, как украинские пограничники задержали «Норд», крымские рыбаки не чувствуют себя в безопасности, сетуют в Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма. «Рыбаки в Керчи боятся выйти в море и не ведут промысел. Пограничники рекомендуют держаться подальше от украинского берега, но никаких гарантий нет», — говорит Сивочуб. Для крымских рыбодобывающих предприятий потеря промысла в Азовском море может привести к «социальной катастрофе», считает Дедюхин. «Надеюсь, пограничники ужесточат контроль, и ситуация нормализуется», — добавляет он.
В Росрыболовстве ранее не исключили, что история «Норда» может повториться и с другими крымскими рыбаками, и призвали их соблюдать превентивные меры. Ведомство 5 апреля объявило о создании оперативного штаба для обеспечения безопасности российских рыбаков и пресечения противоправных действий украинских пограничников.