Захарова прокомментировала задержание в Одессе российского судна

Москва готова активно подключиться к ситуации вокруг задержанного в Одессе российского судна SeaBreeze. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция ведется на сайте министерства.

«Мы следим за этой ситуацией, готовы к ней активно подключиться, как только получим соответствующую просьбу либо от компании, либо от лиц, ее представляющих», — сказала она.

«По информации Генконсульства Украины в Одессе, экипаж задержанного суда, это около 20 человек, состоит в основном из граждан Украины, российское гражданство имеют только два моряка. Официально сухогруз зарегистрирован в Туапсе, но навигацию осуществляет под флагом Белиза», — добавила Захарова.

Команду судна, принадлежащего российской компании Trans Services Maritime, обвиняют в нарушении ст. 240 УК Украины (нарушение правила охраны недр, незаконная добыча песка у берегов Крыма).

По словам представителя МИДа, с помощью ареста судна власти Киева пытаются вынудить компанию-владельца возместить ущерб за незаконную добычу песка в районе Каркинитского залива Черного моря, которую, по данным украинской стороны, в 2014–2018 годах осуществляло судно «Печора», принадлежащее компании Trans Services Maritime.

Украинский суд разрешил арестовать судно российской компании Trans Services Maritime, написал в Facebook 10 апреля генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он отметил, что это сделано по факту «незаконной добычи» песка в районе Каркинитского залива (заповедник «Лебединые острова»). Добываемый песок, по данным Луценко, используется «для незаконного строительства оккупантского моста» в Керчи.

По данным «Интерфакса», судно находится в порту города Южный под Одессой.

В конце марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно «Норд». Экипаж из девяти человек заподозрили в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в порты Крыма. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.