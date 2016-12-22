СК опубликовал фото места ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье
Общество, 18:21
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СК опубликовал фото места ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье
Следственный комитет опубликовал в Telegram-канале фото с места столкновения автобуса с детьми и автомобиля в Подмосковье.
По данным ведомства, машина ВАЗ выехала на встречную полосу и врезалась в автобус. Погибший в аварии — водитель автомобиля. Данные о пострадавших детях уточняются.
Следователи и криминалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.
Ранее очевидец происшествия заявлял о 15 пострадавших детях. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова говорила о семерых.
Авария произошла на Малом бетонном кольце в районе населенного пункта Царево. В автобусе были 40 детей и 17 взрослых.