МИД Азербайджана потребовал доказательств нарушений на выборах

МИД Азербайджана потребовал от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, ОБСЕ и ПАСЕ доказательств нарушений на президентских выборах в стране, о которых они заявляли. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

Ведомство не считает доклад наблюдателей справедливым и беспристрастным и требует предоставить факты, если они имели место.

«Сегодня представителей миссий наблюдателей приняли в МИДе, им выражен решительный протест со стороны Азербайджана», — говорится в документе.

12 апреля наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ опубликовали предварительный отчет о выборах в Азербайджане. В нем говорится, что был зафиксирован ряд нарушений. Кроме того, на некоторых участках наблюдателям мешали работать.

Выборы президента Азербайджана прошли 11 апреля. В них приняли участие восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Ильхам Алиев. Правящая партия объявила об убедительной победе Алиева.