Правящая партия Азербайджана объявила о победе Алиева на выборах

Действующий президент Ильхам Алиев в четвертый раз переизбран на пост главы Азербайджана, сообщили в правящей партии «Ени Азербайджан». Впервые в истории страны президента выбрали на семилетний срок

Ильхам Алиев (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Правящая партия Азербайджана «Ени Азербайджан» объявила о победе своего кандидата, действующего президента Ильхама Алиева, в президентских выборах. Об этом сообщает агентство АПА со ссылкой на зампреда и исполнительного секретаря партии Али Ахмедова.

По данным Центральной избирательной комиссии республики, в выборах приняли участие 3,9 млн из более чем 5,3 млн избирателей (всего в республике проживают 9,5 млн человек). По словам Ахмедова, по результатам экзитполов, за Алиева проголосовали более 80% пришедших на участки, а значит, он «одержал уверенную победу». «Азербайджанский народ сделал правильный выбор в пользу Ильхама Алиева», — подчеркнул Ахмедов. ЦИК объявит итоги выборов в ближайшее время.

Выборы стартовали в 08:00 и закончились в 19:00. Оппонентами Алиева стали самовыдвиженец Захид Орудж, кандидат от Социал-демократической партии Араз Ализаде, кандидат от Партии единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев, лидер «Движения национального возрождения» Фарадж Гулиев, Хафиз Гаджиев (партия «Муасир Мусават»), Рази Нуруллаев (альтернативный «Народный фронт Азербайджана») и Сардар Джалалоглу от Демократической партии Азербайджана.

Наблюдателями выступали представители миссии Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) во главе с представителем Румынии Виорелом Ричардом Бадеа, а также Парламентской ассамблеи СНГ во главе с зампредседателя Совета Федерации России Ильясом Умахановым. Прошедшие выборы были внеочередными, так как в феврале 2018 года Алиев объявил о переносе голосования с октября на апрель текущего года.

Алиев впервые возглавил Азербайджан в 2003 году после смерти своего отца Гейдара Алиева, правившего с 1993 года. Затем он одержал победу на выборах в 2008 и 2011 годах. После референдума 2016 года в Азербайджане продлили срок полномочий главы государства с пяти до семи лет, следующие президентские выборы пройдут в республике в 2025 году.

