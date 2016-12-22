Полиция не увидела грубых нарушений на акциях сторонников Навального

МВД отчиталось об итогах работы на акциях протеста, проведенных в России 28 января. В сообщении полиции утверждается, что грубых нарушений во время митингов допущено не было.

По оценкам МВД, согласованные акции протеста прошли в 46 регионах России. Наиболее массовая акция была проведена в столице. На несанкционированный митинг в Москве пришли порядка 1 тыс. человек. При этом члены московского штаба Навального и участники акции насчитали 6–7 тыс. человек.​

«В Барнауле, Хабаровске, Кемерово акция собрала 150 участников. В Магнитогорске, Оренбурге, Кургане — не более 100 человек, Красноярске, Томске, Владивостоке, Иркутске — около 200 человек, Новосибирске — 600, Нижнем Новгороде — 550. Пришло меньше тысячи человек и в Екатеринбурге. Массовые акции также прошли и в других городах России, где на них пришли десятки человек», — привели в полиции собственные оценки численности акций.

«Безопасность граждан обеспечена в полном объеме, грубых нарушений правопорядка не допущено», — добавили в пресс-центре МВД.

Массовые акции протеста в России были анонсированы Алексеем Навальным после того, как он не был допущен к участию в выборах президента. Он призвал сторонников к бойкоту выборов и выходу на улицы. Акция сторонников оппозиционера носила название «Забастовка избирателей». Власти Москвы предложили участникам митинга на выбор три альтернативных маршрута — в парке «Сокольники», на улицах Перерва и Люблинской или улицах Маршала Бирюзова и Маршала Василевского. Однако Навальный отказался от предложенных вариантов и призвал сторонников провести акцию в центре города, на Тверской улице.

К настоящему моменту известно примерно о 250 задержанных в ходе протестов. В Москве был задержан и инициатор массовых акций Алексей Навальный. Полиция обвинила его в нарушении закона о митингах. В отношении политика был составлен административный протокол по ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Акцию оппозиции в столице посетил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Во время общения с протестующими он высказался против предложения Навального о бойкоте выборов, однако осудил задержание оппозиционера.