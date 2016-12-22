«Саратовские авиалинии» после крушения Ан-148 сменили бренд

Компания «Саратовские авиалинии» намерена перевозить пассажиров под новой торговой маркой — «Иволга». Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор авиаперевозчика Игорь Натыкан.

«Мы планируем использование нового товарного знака «Иволга», который будет нанесен на борт воздушных судов типа Еmbraer-195, в том числе находящихся сегодня в парке авиакомпании, а затем и на Boeing 737-800», — сказал глава компании.

Натыкан пояснил, что решение использовать новый бренд обусловлено планами развития компании и входит в список мероприятий по обновлению флота.

Гендиректор компании также подчеркнул, что перевозчик более 60% рейсов выполняет не из Саратова. «Ежедневно мы выполняем четыре рейса в Москву, три раза в неделю доставляем пассажиров прямым авиарейсом в Санкт-Петербург, в летний период из аэропорта Саратова можно вылететь на курорты черноморского побережья — в Симферополь, Сочи, Анапу, Геленджик, а также за границу — в популярные Анталью и Салоники», — рассказал гендиректор.

11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» вылетел из московского аэропорта Домодедово и спустя несколько минут после взлета разбился. На борту был 71 человек, все они погибли. По версии Межгосударственного авиационного комитета), причиной катастрофы стало обледенение приемников полного давления, которое нарушило показания скорости.

9 апреля совет директоров АО «Саратовские авиалинии» прекратил полномочия генерального директора авиакомпании Алексея Вахромеева, спустя два дня пост занял Натыкан.

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» была основана в 1994 году. По итогам 2017 года компания перевезла более 796 тыс. человек и заняла по этому показателю 19-е место среди всех российских перевозчиков. В парке перевозчика девять Як-42, два Embraer и пять Ан-148-100B.