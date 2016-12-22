Назначен новый гендиректор «Саратовских авиалиний»

Гендиректором компании «Саратовские авиалинии» ​назначен Игорь Натыкан, который ранее занимал должность директора аэропорта «Саратов Центральный». Решение было принято на внеочередном совете директоров, говорится на сайте авиакомпании.

Предыдущего гендиректора «Саратовских авиалиний» Алексея Вахромеева сняли с должности 9 апреля.

​Игорь Натыкан, уроженец Приморья, родился в 1956 году. Он закончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. На авиапредприятиях Саратова он работал последние 27 лет.

Ранее 11 апреля глава Росавиации ​Сергей Нерадько обвинил «Саратовские авиалинии» в безответственности из-за того, что в заявку на снятие ограничений были включены пилоты, погибшие в катастрофе Ан-148.

11 февраля в Подмосковье разбился Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск. Находившиеся на борту 71 человек погибли. Росавиация в конце марта временно запретила авиакомпании эксплуатировать самолеты Ан-148.

Компания «Саратовские авиалинии» была создана в 1994 году. Авиапарк перевозчика состоит из 11 самолетов, среди которых Ан-148, Як-42Д и Embraer E-195.