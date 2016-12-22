Назначен новый гендиректор «Саратовских авиалиний»

Гендиректором компании «Саратовские авиалинии» назначен Игорь Натыкан, который ранее занимал должность директора аэропорта «Саратов Центральный». Решение было принято на внеочередном совете директоров, говорится на сайте авиакомпании.
Предыдущего гендиректора «Саратовских авиалиний» Алексея Вахромеева сняли с должности 9 апреля.
Игорь Натыкан, уроженец Приморья, родился в 1956 году. Он закончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. На авиапредприятиях Саратова он работал последние 27 лет.
Ранее 11 апреля глава Росавиации Сергей Нерадько обвинил «Саратовские авиалинии» в безответственности из-за того, что в заявку на снятие ограничений были включены пилоты, погибшие в катастрофе Ан-148.
11 февраля в Подмосковье разбился Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск. Находившиеся на борту 71 человек погибли. Росавиация в конце марта временно запретила авиакомпании эксплуатировать самолеты Ан-148.
Компания «Саратовские авиалинии» была создана в 1994 году. Авиапарк перевозчика состоит из 11 самолетов, среди которых Ан-148, Як-42Д и Embraer E-195.