Минобороны назвало дату возвращения «Адмирала Кузнецова» в состав флота

Авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в состав флота после ремонта в 2021 году. Об этом журналистам рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов, передает «РИА Новости».

«Авианосец будет проходить ремонт, замену всех котлов, оборудования. Есть договоренность с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот», — рассказал он.

Обслуживание «Адмирала Кузнецова» будет проходить на Мурманском судоремонтном заводе.

1 апреля источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что контракт на ремонт авианосца будет заключен в этом же месяце.

Авианосец с ноября 2016 года по февраль 2017 года входил в ударную корабельную группу, которая действовала против сирийских боевиков.