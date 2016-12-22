Минобороны назвало дату возвращения «Адмирала Кузнецова» в состав флота
Общество, 16:01
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Минобороны назвало дату возвращения «Адмирала Кузнецова» в состав флота
Авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в состав флота после ремонта в 2021 году. Об этом журналистам рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов, передает «РИА Новости».
«Авианосец будет проходить ремонт, замену всех котлов, оборудования. Есть договоренность с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот», — рассказал он.
Обслуживание «Адмирала Кузнецова» будет проходить на Мурманском судоремонтном заводе.
1 апреля источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что контракт на ремонт авианосца будет заключен в этом же месяце.
Авианосец с ноября 2016 года по февраль 2017 года входил в ударную корабельную группу, которая действовала против сирийских боевиков.