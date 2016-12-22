СМИ узнали дату заключения контракта на ремонт «Адмирала Кузнецова»

Контракт на ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» будет заключен в апреле 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Все необходимые распоряжения отданы. Но так как процесс заключения контракта имеет достаточно мощную финансовую составляющую, ожидается, что в апреле мы будем иметь конкретный документ», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, подготовительные работы к ремонту и дефектация были начаты еще в октябре 2017 года.

Ранее «Интерфакс» узнал о решении сэкономить на ремонте «Адмирала Кузнецова». Как сообщало агентство со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, на ремонт и модернизацию ​авианесущего крейсера будет выделено вдвое меньше средств, чем планировалось ранее.

«Вместо ранее планировавшихся примерно 50 млрд руб. на проведение работ предусмотрено выделить примерно половину от ранее заявленной суммы», — рассказывал собеседник агентства. В апреле 2017 года замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что ремонтом займутся сотрудники «Севмаша».

По информации «Интерфакса», в ходе ремонта «Адмирала Кузнецова» заменят котлы главной энергетической установки и радиолокационное и радиоэлектронное вооружение. Ракетный комплекс «Гранит», скорее всего, останется на корабле прежним «по финансовым соображениям».