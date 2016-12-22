Песков прокомментировал допрос Сечина по делу Улюкаева

В Кремле не располагают информацией о допросе главы «Роснефти» Игоря Сечина по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос, как закрытый режим допроса соответствует заявлению главы государства Владимира Путина о том, что процесс должен быть открытым, Песков ответил: «Вы знаете, никак не располагаю информацией насчет вот этого всего процесса, поэтому я просто не в состоянии ответить на этот вопрос».

Пресс-секретарь президента добавил, что «в любом случае это не имеет отношения к Кремлю».

Утром 12 апреля Сечин прибыл в суд для дачи показаний по делу Улюкаева. По требованию прокурора Бориса Непорожного допрос свидетеля проводится в закрытом режиме «ради сохранения коммерческой тайны». Это первая явка главы «Роснефти» в суд с начала процесса.

В декабре 2017 года бывший глава Минэкономразвития был признан виновным в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти». По версии следствия, Улюкаев требовал деньги в качестве вознаграждения за успешное завершение сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-министра к восьми годам в колонии строгого режима и штрафу в 130,4 млн руб. 12 апреля суд рассматривает апелляцию защиты Улюкаева на приговор.