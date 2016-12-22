В Госдуме предложили механизм блокировки порочащих сведений в интернете

Группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий блокировку в интернете сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Предполагается, что если лицо, разместившее в сети порочащие сведения и получившее исполнительный документ, не удалило информацию самостоятельно в отведенный срок, судебный пристав может вынести постановление об ограничении доступа к таким данным. Для этого авторы предлагают внести в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» соответствующие поправки.

Также пристав, в случае принятия закона, в течение одного рабочего дня с момента вынесения постановления об ограничения доступа к информации должен будет направлять такое постановление в Роскомнадзор.

«Специфика распространения информации в сети Интернет требует наличия в законодательстве специальных механизмов для исполнения судебных решений, что является обеспечением реализации конституционных прав каждого на судебную защиту», — говорится в пояснительной записке.

В июле 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий взимать штраф до 5 млн руб. за распространение в соцсетях ложных сведений. Один из авторов проекта, единорос Сергей Боярский, пояснил, что речь идет не о рядовых пользователях, а об организаторах распространения информации — то есть, владельцах соцсети.