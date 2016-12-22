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Следствие попросило продлить на три месяца домашний арест Серебренникова
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Следствие попросило продлить на три месяца домашний арест Серебренникова
Дело Серебренникова, 12:06
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Следствие попросило продлить на три месяца домашний арест Серебренникова

Следователи попросили суд оставить под домашним арестом до 19 июля режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«Поступили материалы о продлении Серебренникову ареста на три месяца, до 19 июля», — рассказала она. Пресс-секретарь отметила, что дата заседания пока не назначена.

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Царева добавила, что в суд поступили ходатайства о продлении меры пресечения другим фигурантам дела — экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину до 24 мая, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум до 19 июля, бывшему генеральному директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому до 19 июня и экс-бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой до 23 мая.

Следственный комитет ведет дело «Седьмой студии» с 2015 года, однако об этом впервые стало известно после обысков, прошедших в мае 2017 года в «Гоголь-центре», Минкультуры, квартире Апфельбаум, а также еще более чем по десяти адресам. Также по этому делу проходит продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова. Она была арестована заочно, сейчас Воронова находится в международном розыске. Все фигуранты дела обвиняются в хищении бюджетных денег, которые Минкультуры выделило на проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». Всего в 2001–2014 годах ведомство направило на этот проект 214 млн руб. Ни один из фигурантов свою вину не признает.

Теги: Кирилл Серебренников , «Гоголь-центр» , «Седьмая студия» , Юрий Итин , Софья Апфельбаум , Алексей Малобродский , Нина Масляева , Екатерина Воронова , Минкультуры ...
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