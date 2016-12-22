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Заместитель советника Трампа по нацбезопасности подала в отставку
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Заместитель советника Трампа по нацбезопасности подала в отставку
Политика, 05:51
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Заместитель советника Трампа по нацбезопасности подала в отставку

Заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Надя Шэдлоу подала в отставку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на копию ее заявления.

По данным телеканала, заявление об отставке она подала во вторник, 10 апреля. Как сообщили в Белом доме, Шэдлоу будет исполнять свои обязанности до 27 апреля. «Администрация благодарит госпожу Шэдлоу за службу и лидерские качества, которая она проявила в разработке национальной стратегии безопасности президента «Америка превыше всего» (America first)», — приводит CNN слова представителя Белого дома Раджа Шаха.

Политика кнута: кого Трамп назначил новым советником по нацбезопасности
Политика

В понедельник, 10 апреля, пресс-секретарь администрации Трампа Сара Сандерс сообщила об отставке помощника президента США по вопросам внутренней безопасности Тома Боссерта. По ее словам, он решил уволиться по просьбе нового советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. За день до этого издание The Hill сообщило, что в отставку уйдет представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Майкл Энтон.

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В конце марта американский лидер объявил об отставке своего советника по нацбезопасности Герберта Макмастера. Тогда же он сообщил, что эту должность займет бывший постпред США в ООН Джон Болтон. Ранее Трамп сменил главу ЦРУ — им стала Джина Хаспел, которая до этого работала заместителем руководителя управления.

Теги: Дональд Трамп , советник
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