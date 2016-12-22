The Hill узнал об очередной отставке в Белом доме

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Майкл Энтон уйдет в отставку. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

«Это последний шаг в широкомасштабной встряске команды национальной безопасности и внешней политики президента [Дональда] Трампа», — говорится в материале.

По данным источника издания, Трамп позвонил Энтону в воскресенье, 8 апреля, поблагодарил его за службу, а также выразил сожаление в связи с его уходом. По информации газеты Politico, представитель Совета нацбезопасности намерен стать лектором при колледже в Вашингтоне.

Как отмечает Politico, Энтон был приверженцем идеи внешней политики Трампа «Америка превыше всего» (America first). «Я буду навсегда благодарен президенту Трампу за возможность служить моей стране и выполнять свои обязанности», — сказал Энтон.

В конце марта Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по нацбезопасности Герберта Макмастера. Тогда же глава государства объявил, что его место займет бывший постпред США в ООН Джон Болтон.