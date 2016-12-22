Помощник Трампа по внутренней безопасности подал в отставку

Помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт подал в отставку. Об этом заявила пресс-секретарь администрации Трампа Сара Сандерс, сообщает Reuters.

По ее словам, Боссерт ушел в отставку по просьбе Джона Болтона, нового советника Трампа по национальной безопасности. «Президент благодарен за приверженность Тома защите и безопасности нашей страны», — сказала Сандерс. Она подчеркнула роль Боссерта в защите США от террористических угроз, укреплении американской кибербезопасности и реагировании на стихийные бедствия.

Накануне издание The Hill со ссылкой на чиновника в Белом доме сообщало, что представитель совета национальной безопасности Майкл Энтон также уйдет в отставку. По словам источника, Трамп позвонил Энтону 8 апреля и поблагодарил его за службу, а также выразил сожаление в связи с его уходом. По данным Politico, Энтон будет работать лектором при колледже в Вашингтоне.