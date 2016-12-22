До 15 человек возросло число жертв в ДТП с канадской хоккейной командой

В Канаде число жертв столкновения автобуса с молодежной хоккейной командой Humboldt Broncos с грузовиком возросло до 15 человек. Об этом сообщили в канадской полиции, передает Reuters. Ранее сообщалось о 14 погибших.
В канадских правоохранительных органах рассказали, что водитель автобуса не пострадали при ДТП. Он был задержан, но потом отпущен. В полиции пока не назвали причину ДТП, но отметили, что ведется расследования. Эксперты проводят исследования дороги, анализируют техническое состояние автобуса и грузовика, которые участвовали в происшествии.
Автобус с молодежной хоккейной командой, которая направлялась на соревнования, столкнулся с грузовиком в провинции Саскачеван, в субботу, 7 апреля. Всего в транспортном средстве на момент столкновения ехали 28 человека. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.