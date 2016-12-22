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До 15 человек возросло число жертв в ДТП с канадской хоккейной командой
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До 15 человек возросло число жертв в ДТП с канадской хоккейной командой
Общество, 04:47
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До 15 человек возросло число жертв в ДТП с канадской хоккейной командой

В Канаде число жертв столкновения автобуса с молодежной хоккейной командой Humboldt Broncos с грузовиком возросло до 15 человек. Об этом сообщили в канадской полиции, передает Reuters. Ранее сообщалось о 14 погибших.

В канадских правоохранительных органах рассказали, что водитель автобуса не пострадали при ДТП. Он был задержан, но потом отпущен. В полиции пока не назвали причину ДТП, но отметили, что ведется расследования. Эксперты проводят исследования дороги, анализируют техническое состояние автобуса и грузовика, которые участвовали в происшествии.

В ДТП с молодежной хоккейной командой в Канаде погибли 14 человек
Общество

Автобус с молодежной хоккейной командой, которая направлялась на соревнования, столкнулся с грузовиком в провинции Саскачеван, в субботу, 7 апреля. Всего в транспортном средстве на момент столкновения ехали 28 человека. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Теги: Канада , ДТП , Хоккей
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