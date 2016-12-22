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Порошенко предложил Терезе Мэй помощь в расследовании «дела Скрипаля»
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Порошенко предложил Терезе Мэй помощь в расследовании «дела Скрипаля»
Отравление Скрипалей, 03:09
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Порошенко предложил Терезе Мэй помощь в расследовании «дела Скрипаля»

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй предложил помощь в расследовании дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

«Глава украинского государства выразил солидарность с британским народом и правительством в деле об отравлении Сергея Скрипаля в городе Солсбери. Петр Порошенко отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости», — говорится в сообщении. ​

Мэй, в свою очередь, поблагодарила украинского лидера за высылку из страны 13 российских дипломатов, сообщается на сайте правительства Великобритании. Она отметила, что таким образом Киев не только выразил солидарность с Лондоном, но и проявил приверженность коллективной безопасности, говорится в сообщении.

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​О высылке из Украины 13 российских дипломатов Киев объявил 26 марта. Петр Порошенко заявлял, что решение принято «в духе солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками». Российских дипломатов также выслали еще около 30 стран, в том числе США, Канада, Австралия, ряд стран ЕС, Албания, Черногория, Молдавия и другие. В общей сложности такое решение коснулось более 100 сотрудников дипмиссий.

Сергей Скрипаль и Юлия были найдены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. Их, как утверждает Лондон, отравили нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Британские власти заявляли, что вещество разрабатывалось в СССР и России. Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке российских дипломатов из страны, подчеркнув, что у Великобритании не осталось сомнений в причастности Москвы к отравлению Скрипалей. В Кремле эти обвинения отрицают и указывают на отсутствие доказательств. В ответ на такие меры Лондона российские власти также выслали британских дипломатов.

Теги: Тереза Мэй , Петр Порошенко , Сергей Скрипаль
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