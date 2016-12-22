Россия и Узбекистан увеличат частоты для авиаперевозчиков вдвое

Россия и Узбекистан увеличат количество частот для авиаперевозчиков двух стран вдвое — такая договоренность достигнута по итогам переговоров двух сторон в Москве, сообщили в Минтрансе. Переговоры прошли после того, как обе страны взаимно не утвердили заявки авиакомпаний друг друга.

На переговорах стороны подписали дорожную карту по расширению коммерческих прав на договорных маршрутах и одобрили новые направления в регулярном воздушном сообщении между двумя странами.

На прошлой неделе стало известно, что Минтранс с 5 апреля остановит полеты авиакомпаний «Таджик Эйр» и Somon Air по ряду направлений в Россию. В Минтрансе заявили, что в Душанбе «не подтвердили заявки российского перевозчика на выполнение полетов в Таджикистан». Представитель министерства отметил, что власти республики отозвали уже выданные российским компаниям разрешения на полеты.

Первого апреля Somon Air сообщала о приостановке ряда рейсов в Россию по требованию Минтранса. Авиакомпания приостановила полеты «в связи с отсутствием подтверждения авиационными властями Республики Таджикистан заявок авиакомпании «Уральские авиалинии» на выполнение полетов в пункты на территории Таджикистана».

На переговорах 4 апреля Россия и Таджикистан урегулировали конфликт по авиасообщению и сняли все введенные ранее ограничения, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минтранса России. «С летнего расписания в сетку маршрутов будут добавлены четыре новых направления: Пермь — Душанбе, Жуковский — Куляб, Челябинск — Худжанд и Краснодар — Худжанд», — заявили в министерстве.