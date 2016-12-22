Таджикская Somon Air приостановит ряд авиарейсов в Россию

Таджикская компания Somon Air по требованию российского Минтранса приостановила ряд рейсов в Россию. Об этом говорится на сайте компании.
Рейсы Somon Air будут приостановлены 2 апреля. «В связи с отсутствием подтверждения авиационными властями Республики Таджикистан заявок авиакомпании «Уральские авиалинии» на выполнение полетов в пункты на территории Таджикистана», — сообщили в компании.
Somon Air приостановит рейсы из Душанбе в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Сочи, а также из Худжанда в Казань и Петербург. При этом останутся рейсы в Москву и Новосибирск из Душанбе, в Новосибирск и Краснодар из Худжанда и в Москву из Куляба.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Агентства гражданской авиации республики Азиза Набизоду, власти Таджикистана подготовили «зеркальные меры» в отношении российских коллег.
В апреле прошлого года Россия уже запрещала ряд рейсов Somon Air из-за отказа Минтранспорта Таджикистана предоставить разрешение на выполнение полетов авиакомпании «Ямал» в Душанбе. В мае 2017 года в результате переговоров Россия возобновила приостановленные рейсы.