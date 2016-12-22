Минтранс объяснил остановку рейсов таджикских авиакомпаний в Россию

Таджикские власти ранее не подтвердили заявки российских авиаперевозчиков на рейсы в Таджикистан, заявили в Минтрансе. Прежде аналогичную меру в отношении российских авиакомпаний принял Душанбе, указали российские власти

Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Министерство транспорта с 5 апреля отзывает разрешения на полеты авиакомпаний «Таджик Эйр» и Somon Air по ряду направлений в Россию, подтвердили в ведомстве. Об этом говорится в заявлении представителя министерства, поступившем в РБК.

Подобное решение в Минтрансе объяснили тем, что таджикская сторона «не подтвердила заявки российского перевозчика на выполнение полетов в Таджикистан». Кроме того, власти республики, как рассказали в российском ведомстве, «не дали своего ответа на предложение о проведении переговоров [по этому поводу] в Москве». Также Душанбе, как отметили в министерстве, «отозвал ранее выданные российским перевозчикам разрешения на выполнение полетов по ряду маршрутов».

В частности, Таджикистан, как напомнили в российском Минтрансе, приостановил рейсы российских авиакомпаний по маршрутам Екатеринбург — Душанбе, Новосибирск — Душанбе, Иркутск — Душанбе, Краснодар — Душанбе, Красноярск — Душанбе, Санкт-Петербург — Душанбе, Самара — Душанбе, Санкт-Петербург — Худжанд, Новосибирск — Худжанд, Сургут — Худжанд, Самара — Худжанд.

В связи с этим, согласно решению российского министерства, таджикские авиаперевочики приостановят полеты по маршрутам Новосибирск — Худжанд и Новосибирск — Душанбе. Также одобренная российским ведомством мера затронет пять рейсов авиакомпании «Таджик Эйр» и четыре рейса Somon Air по маршруту Москва — Душанбе.

«Минтранс России вновь предлагает провести консультации авиационных властей России и Таджикистана в Москве, ввиду того что последняя встреча состоялась в городе Душанбе, до 5 апреля», — призвали еще раз в ведомстве, заметив, что «российская сторона последовательно выступает за соблюдение достигнутых договоренностей».

Также в Минтрансе выразили надежду на «подтверждение [Душанбе] заявок назначенных российских перевозчиков в полном объеме согласно поданным заявкам». Это, как заметили в министерстве, позволило бы воздержаться от принятия каких-либо ответных действий в отношении Таджикистана.

О готовящейся приостановке ряда авиарейсов в Россию Somon Air сообщала еще 1 апреля. Это, по ее данным, должно было произойти по требованию российского Минтранса «в связи с отсутствием подтверждения авиационными властями Таджикистана заявок авиакомпании «Уральские авиалинии» на выполнение полетов в пункты на территории республики». Остальных деталей о требованиях российского ведомства в компании не уточняли.

Ряд рейсов Somon Air в Россию российская сторона уже запрещала в апреле прошлого года. Тогда это было связано с отказом Минтранспорта Таджикистана предоставить разрешение на выполнение полетов авиакомпании «Ямал» в Душанбе. В мае 2017 года в результате переговоров приостановленные рейсы были восстановлены.