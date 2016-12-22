Адвокат Лесли и Рыбки назвал срок их содержания в изоляторе в Паттайе

​Задержанные во время проведения нелегального секс-тренинга в одном из отелей Паттайи Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и остальные шесть фигурантов дела сейчас находятся в камерах временного содержания городского отдела паттайской полиции. Об этом заявил «РИА Новости» их таиландский адвокат Саттхапхон Сийоха.

По словам защитника, всех задержанных привезли из Центра временного содержания иммиграционной полиции Бангкока в Паттайю. «Так как в суд для избрания меры пресечения их сегодня не доставляли, а суд уже закрыт на выходные в связи с празднованием Сонгкрана, тайского Нового года, в этих камерах они пробудут до 17 апреля — дня, на который назначено судебное заседание», — пояснил собеседник агентства.

О задержании десяти человек, подозреваемых в незаконном проведении секс-тренингов, среди которых Лесли (гражданин России) и Рыбка (гражданка Белоруссии), стало известно 26 февраля. Одного из задержанных обвинили в нарушении миграционного законодательства Таиланда, троих — в незаконном проникновении в страну. Остальных обвинили в нелегальной трудовой деятельности без оформления разрешения на работу.

Вашукевич и Кириллов 27 февраля попросили политическое убежище в США. В американском посольстве в Белоруссии отказалась предоставить такое убежище Вашукевич, объяснив это тем, что для получения статуса беженца она должна находиться на территории Штатов.

По данным МИД России, задержанным в Таиланде за проведение секс-тренинга россиянам, среди которых Александр Кириллов, грозят штраф и депортация в Россию либо тюремный срок. Им порекомендовали задействовать местного адвоката для представления их интересов в суде.

Начальник консульского отдела посольства Белоруссии во Вьетнаме Дмитрий Гиль сообщил РБК, что дипломаты поддерживают связь с задержанными (среди которых Анастасия Вашукевич), в том числе посещают их в изоляторе временного содержания миграционной полиции Таиланда.

Настя Рыбка и Алекс Лесли получили известность благодаря иску миллиардера Олега Дерипаски, который подал на них в суд за разглашение информации о его частной жизни после соответствующей публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Навальный сослался на Instagram Вашукевич и написанную ей книгу о «соблазнении миллиардера».