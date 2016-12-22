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Число жертв крушения военного самолета в Алжире увеличилось до 257
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Число жертв крушения военного самолета в Алжире увеличилось до 257
Общество, 16:39
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Число жертв крушения военного самолета в Алжире увеличилось до 257

Число жертв крушения военного Ил-76 в Алжире выросло до 257. Об этом сообщает Algerie 24.

Крушение военного самолета Ил-76 в Алжире. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Associated Press сообщает, что 247 погибших — пассажиры, 10 — члены экипажа. Тела отправлены в центральный военный госпиталь страны на идентификацию.

В официальных сообщениях не упоминается о выживших, но очевидцы утверждали, что видели людей, выпрыгивающих из самолета. Также свидетели рассказали журналистам алжирского ТВ, что видели пламя, вырывавшееся из двигателей самолета, а перед тем, как упасть, борт набрал высоту.

Видео: Ruptly

Ранее сообщалось о 247 жертвах катастрофы. По данным телеканала Ennahar TV, среди погибших — 26 членов Фронта ПОЛИСАРИО (сепаратистского движения Западной Сахары, которую Марокко считает частью своей территории), поддерживаемого Алжиром. В Минобороны страны подтвердили крушение военно-транспортного самолета вблизи авиабазы Буфарик.

В российской дипмиссии в Алжире сообщили, что в самолете, по предварительным данным, не должно было быть россиян, так как это внутренний рейс вооруженных сил.

Теги: Алжир , Самолет
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