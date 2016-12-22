Число жертв падения военного самолета в Алжире выросло до 247

Жертвами падения военно-транспортного самолета Ил-76 Минобороны Алжира стали 247 человек, сообщает cо ссылкой на службу гражданской обороны страны телеканал Algérie 24.

Телеканал Ennahar TV​ сообщает, что среди погибших — 26 членов поддерживаемого Алжиром Фронта ПОЛИСАРИО, сепаратистского движения Западной Сахары, которую Марокко считает частью своей территории.

Минобороны Алжира подтвердило крушение своего военно-транспортного самолета. О этом говорится в сообщении ведомства. «Военно-транспортный самолет разбился утром 11 апреля 2018 года в непосредственной близости от авиабазы Буфарик в пределах сельскохозяйственного поля во время полета Буфарик — Тиндуфа — Башара», — признали в военном ведомстве.

Место крушения сразу же после инцидента осмотрели замглавы Минобороны и начальник штаба национальной народной Армии Алжира. Начато расследование катастрофы.

О крушении военно-транспортного самолета Ил-76 Минобороны Алжира стало известно днем 11 апреля. Как выяснилось сразу после катастрофы, погибли более 200 человек. Авария стала самой крупной авиакатастрофой в Алжире с 2003 года, когда упавший вскоре после взлета самолет Air Algerie унес жизни 102 человек.