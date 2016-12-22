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Число жертв падения военного самолета в Алжире выросло до 247
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Число жертв падения военного самолета в Алжире выросло до 247
Общество, 14:14
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Число жертв падения военного самолета в Алжире выросло до 247

Жертвами падения военно-транспортного самолета Ил-76 Минобороны Алжира стали 247 человек, сообщает cо ссылкой на службу гражданской обороны страны телеканал Algérie 24.

Телеканал Ennahar TV​ сообщает, что среди погибших — 26 членов поддерживаемого Алжиром Фронта ПОЛИСАРИО, сепаратистского движения Западной Сахары, которую Марокко считает частью своей территории.

Крушение военного самолета Ил-76 в Алжире. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Минобороны Алжира подтвердило крушение своего военно-транспортного самолета. О этом говорится в сообщении ведомства. «Военно-транспортный самолет разбился утром 11 апреля 2018 года в непосредственной близости от авиабазы Буфарик в пределах сельскохозяйственного поля во время полета Буфарик — Тиндуфа — Башара», — признали в военном ведомстве.

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Место крушения сразу же после инцидента осмотрели замглавы Минобороны и начальник штаба национальной народной Армии Алжира. Начато расследование катастрофы.

О крушении военно-транспортного самолета Ил-76 Минобороны Алжира стало известно днем 11 апреля. Как выяснилось сразу после катастрофы, погибли более 200 человек. Авария стала самой крупной авиакатастрофой в Алжире с 2003 года, когда упавший вскоре после взлета самолет Air Algerie унес жизни 102 человек.

Теги: Алжир , Минобороны , Ил-76 , авиакрушение
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