Дипломаты заявили об отсутствии россиян в упавшем в Алжире Ил-76

При крушении Ил-76 в Алжире, по предварительным данным, российские граждане не пострадали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе посольства России в республике.

«По предварительным данным, российских граждан там нет, потому что это внутренний рейс вооруженных сил. Пока оценивается количество жертв», — отметили в посольстве.

Ранее 11 апреля стало известно о крушении военного Ил-76 в 30 км от алжирской столицы. Причины катастрофы пока не известны, жертвами стали около 200 человек.