Дипломаты заявили об отсутствии россиян в упавшем в Алжире Ил-76
Общество, 13:01
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Дипломаты заявили об отсутствии россиян в упавшем в Алжире Ил-76
При крушении Ил-76 в Алжире, по предварительным данным, российские граждане не пострадали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе посольства России в республике.
«По предварительным данным, российских граждан там нет, потому что это внутренний рейс вооруженных сил. Пока оценивается количество жертв», — отметили в посольстве.
Ранее 11 апреля стало известно о крушении военного Ил-76 в 30 км от алжирской столицы. Причины катастрофы пока не известны, жертвами стали около 200 человек.