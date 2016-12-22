Finnair изменила маршруты рейсов в Тель-Авив из-за ситуации в Сирии

Финская авиакомпания Finnair изменила маршрут полетов в Тель-Авив из-за ситуации в Сирии, сообщает Yle.

Ранее авиакомпании получили предупреждение от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) об опасности полетов в Восточном Средиземноморье из-за возможных ракетных ударов по Сирии.

По словам директора по связям с общественностью Finnair ​Пяйвиты Талквист, прежний рейс Finnair в Тель-Авив частично затрагивал зону, о которой говорилось в предупреждении EASA.

«Мы оценили ситуацию с безопасностью в этом районе и на основе этой оценки внесли изменения в рейс на Тель-Авив, чтобы обеспечить безопасное управление», — заявила Талквист. Она подчеркнула, что ситуация тщательно контролируется авиакомпанией и изменение маршрута полета существенно не повлияет на расписание рейсов, однако клиенты, купившие билет на рейсы в Тель-Авив, при желании могут изменить дату полета.

11 апреля президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что России нужно готовиться к тому, что в Сирию прилетят новые «умные» американские ракеты. Это был ответ на заявление посла России в Ливане Александра Засыпкина о том, что Москва имеет право сбивать ракеты, которые могут быть запущены по Сирии.