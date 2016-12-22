Путин выразил соболезнования президенту Алжира после падения Ил-76
Общество, 15:40
0
Путин выразил соболезнования президенту Алжира после падения Ил-76
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике в связи с многочисленными жертвами при падении военно-транспортного самолета Ил-76 около аэропорта Буфарик. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Глава Российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — говорится в сообщении.
О падении Ил-76 Минобороны Алжира стало известно днем 11 апреля. По последним данным, погибли 247 человек. Как заявили в посольстве России в Алжире, россияне не пострадали при крушении. Причины ЧП выясняются.