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В Курганской области после обрушения «Магнита» проверят похожие здания
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В Курганской области после обрушения «Магнита» проверят похожие здания
Общество, 14:04
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В Курганской области после обрушения «Магнита» проверят похожие здания

Власти Курганской области после обрушения перекрытий в магазине «Магнит» проверят все аналогичные объекты региона, заявил первый заместитель губернатора Виктор Сухнев. Об этом говорится на сайте правительства региона.

«Сегодня главная задача — провести независимую экспертизу здания, определить причины его обрушения и степень пригодности. Также необходимо провести проверку всех аналогичных строений на территории Курганской области», — сказал он.

Сухнев добавил, что собственник здания должен подготовить проект работ в аварийном здании, а власти Кургана — проконтролировать их выполнение. Он отметил, что при строительстве здания в 2009 году оно прошло госэкспертизу.

В Кургане 10 апреля обрушились перекрытия между вторым и первым этажами в одном из магазинов «Магнит». В результате инцидента никто не пострадал, угрозы обрушения всего здания не было. Сотрудники магазина, заметив деформацию потолка, заблаговременно эвакуировали более 30 посетителей. Управление Следственного комитета по региону начало доследственную поверку инцидента.

Теги: Курганская область , проверка , обрушение , «Магнит»
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