В Курганской области после обрушения «Магнита» проверят похожие здания

Власти Курганской области после обрушения перекрытий в магазине «Магнит» проверят все аналогичные объекты региона, заявил первый заместитель губернатора Виктор Сухнев. Об этом говорится на сайте правительства региона.

«Сегодня главная задача — провести независимую экспертизу здания, определить причины его обрушения и степень пригодности. Также необходимо провести проверку всех аналогичных строений на территории Курганской области», — сказал он.

Сухнев добавил, что собственник здания должен подготовить проект работ в аварийном здании, а власти Кургана — проконтролировать их выполнение. Он отметил, что при строительстве здания в 2009 году оно прошло госэкспертизу.

В Кургане 10 апреля обрушились перекрытия между вторым и первым этажами в одном из магазинов «Магнит». В результате инцидента никто не пострадал, угрозы обрушения всего здания не было. Сотрудники магазина, заметив деформацию потолка, заблаговременно эвакуировали более 30 посетителей. Управление Следственного комитета по региону начало доследственную поверку инцидента.