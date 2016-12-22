Матвиенко рассказала о давлении на французских сенаторов из-за России

На французский сенат оказывалось давление, чтобы убедить его отказаться от совместной работы с Советом Федерации России. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

«Наши коллеги проявили твердость и на деле доказали, что какие бы ни были внешние и иные обстоятельства, нужно слышать друг друга, особенно на уровне парламентов», — добавила Матвиенко.

На прошлой неделе российские и французские сенаторы провели совместное заседание. Обсуждался подготовленный двумя странами доклад о международных отношениях. По словам Матвиенко, о подготовке доклада российские сенаторы доложат президенту России Владимиру Путину, французские — президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев сообщил, что стороны обсудили работу над докладом и к осени, возможно,подготовят совместный текст.

6 апреля Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии и предстоящий визит французского лидера в Москву.