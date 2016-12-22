Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты обсудили сирийскую проблематику. Путин рассказал Макрону о договоренностях, достигнутых на встрече в Анкаре 4 апреля. Стороны отметили необходимость выполнения решений сочинского Конгресса сирийского национального диалога для политического урегулирования в Сирии.

Во время обсуждения операции в Восточной Гуте Путин обратил внимание на важность консолидации мировых усилий по оказанию помощи нуждающимся на всей территории Сирии — в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

4 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами Турции и Ирана Путин призвал все страны активнее вкладывать средства в восстановление Сирии.

В конце марта министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил визит Макрона в Россию в мае. В сентябре 2017 года Путин предложил французскому коллеге стать гостем Петербургского международного экономического форума в 2018 году. ПМЭФ должен пройти 24–26 мая.