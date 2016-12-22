Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,22 57,55 EUR Нал. 71,29 70,52 USD Бирж. 57,92 +0,21 EUR Бирж. 70,89 +0,27 USD ЦБ. 57,83 +0,25 EUR ЦБ. 70,71 +0,11 EUR/USD 1,22 -0,00 BTC/USD Бирж. 6656,40 -122,10 MOEX 2289,93 -0,28% RTS 1245,46 -0,64% Brent 68,02 -0,70% DJIA 24505,22 +0,99% Nasdaq 7076,55 +0,49% FTSE 7187,35 -0,17%
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Лента новостей
Как упорядочить семейные расходы и доходы и откладывать на будущее 14:12, Партнерский материал Молдавский телеканал оштрафовали за трансляцию обращения Путина 14:02, Общество Шохин рассказал о последствиях незакрытия сделки Schlumberger — EDC 13:56, Бизнес Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии 13:54, Политика В Ярославле суд арестовал председателя правления Булгар банка 13:46, Общество Захарова назвала «важными свидетелями» мертвых домашних животных Скрипаля 13:43, Политика Ethereum и Bitcoin подешевели: как работают сигналы экспертов 13:40, Крипто СК предъявил женщине обвинение в продаже своего ребенка за $20 тыс. 13:39, Общество Стоимость монеты Electra выросла на 50% за сутки на фоне падения рынка 13:37, Крипто Росавиация обвинила «Саратовские авиалинии» в «полной безответственности» 13:27, Общество Адвокаты Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора 13:22, Технологии и медиа Новый управляющий «Матч ТВ» сократил почти треть сотрудников 13:17, Технологии и медиа Рекордсменка Олимпийских игр по количеству медалей завершила карьеру 13:17, Спорт Топилин рассказал о ходе выплат семьям погибших при пожаре в Кемерово 13:07, Общество Правительство поменяло правила оценки предоставления госуслуг 12:59, Политика Суд получил иск Роскомнадзора с требованием заблокировать Telegram 12:55, Технологии и медиа Синоптики пообещали «майскую погоду» в Москве в начале следующей недели 12:53, Общество Бельгия выдала гуманитарные визы пятерым геям из Чечни 12:47, Политика АНКОР и Randstad наградили самых привлекательных работодателей России​ 12:47, Пресс-релизы В Театре сатиры сообщили о выписке Добронравова 12:44, Общество Настоятель сообщил о поджоге храма Московского патриархата в Киеве 12:40, Общество В Кремле заявили о готовности искать замену «очень удобному» Telegram 12:38, Технологии и медиа Почему трудоголизм стал новой нормой и чем это опасно 12:36, Спецпроект РБК PINK Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку российских СМИ 12:27, Технологии и медиа Суд оставил под арестом сотрудника ЧОПа сгоревшей «Зимней вишни» 12:22, Общество Mercedes-Benz выпустит большой электрический седан 12:17, Авто
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Война в Сирии, 13:54
0
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты обсудили сирийскую проблематику. Путин рассказал Макрону о договоренностях, достигнутых на встрече в Анкаре 4 апреля. Стороны отметили необходимость выполнения решений сочинского Конгресса сирийского национального диалога для политического урегулирования в Сирии.

Во время обсуждения операции в Восточной Гуте Путин обратил внимание на важность консолидации мировых усилий по оказанию помощи нуждающимся на всей территории Сирии — в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

4 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами Турции и Ирана Путин призвал все страны активнее вкладывать средства в восстановление Сирии.

В конце марта министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил визит Макрона в Россию в мае. В сентябре 2017 года Путин предложил французскому коллеге стать гостем Петербургского международного экономического форума в 2018 году. ПМЭФ должен пройти 24–26 мая.

Теги: Владимир Путин , Эмманюэль Макрон
Главное
В Кремле заявили о готовности искать замену «очень удобному» Telegram Технологии и медиа
Материалы по теме
Путин призвал все страны активнее оказывать Сирии гуманитарную помощь Политика
Россия и Турция построят больницу для сирийских беженцев из Гуты Политика
Противоречия Трампа: почему США передумали выводить войска из Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.