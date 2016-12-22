Появилось видео с места падения вертолета Ми-8 в Хабаровске

В Сети появилась видеозапись с места падения вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток», жертвами которого стали шесть человек, находившиеся на борту.

Видео: Хабаровский край сегодня / Youtube

На кадрах видно, что вертолет упал в лесополосе. На месте происшествия видны густые и черные клубы дыма. По словам автора ролика, вертолет упал после того, как зацепил вышку.​ «Вертолет летел, зацепил вот эту вышку в тумане. Бахнулся, сейчас горит, взрывается», — комментирует происходящее мужчина.

По его словам, вертолет упал в 200-300 м от участка и жилого дома, где находятся очевидцы крушения вертолета.

В Сибирском региональном центре МЧС сообщили, что здания и сооружения при падении вертолета не пострадали. «По уточненной информации, на пустыре в радиусе 1 км разбросаны обломки вертолета, горит фюзеляж», — отметили в ведомстве.

​Вертолет Ми-8 упал в Хабаровске утром 11 апреля. Следователи сообщили, что при падении погибли шесть человек. По факту инцидент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).