На Крымском мосту протестировали освещение автодороги

Строители провели тестовое включение наружного освещения на одном из участков автодороги Крымского моста. Об этом сообщает «Крыминформ».

Освещение протестировали на четырех пролетах моста, на участке ближе к берегу Таманского полуострова. Рабочие включили свет в общей сложности на 20 мачтах освещения, по десять с каждой стороны автодороги. Тестирование проводилось вечером и заняло около трех часов. Тогда же были проведены замеры степени освещенности трассы.

Согласно проекту освещенность автодороги должна быть не ниже 20 люкс, сообщил эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора Александр Русаков. «Работа, выполненная строителями и энергетиками, полностью соответствует проектным решениям и гарантирует безопасные и комфортные условия дорожного движения», — отметил он.

Мачты освещения на Крымском мосту представляют собой металлические силовые опоры высотой 9 м, их установили на консолях пролетов с внешней стороны. Расстояние между мачтами — 36 м. По берегам пролива и на участках подъезда к сооружению установят более мощные мачты освещения. Наружное освещение моста будет включаться и выключаться автоматически.

Видео: most.life

В пятницу, 30 марта, на Крымском мосту начали монтаж шумозащитных экранов высотой 3–6 м. Они будут установлены вдоль моста со стороны Азовского моря на участке длиной более 700 м от берегов Таманского полуострова. Экраны поставят также со стороны мыса Ак-Бурун на участке протяженностью более 1,3 км от берега Керченского пролива. 23 марта рабочие начали укладку асфальта на последних участках мостового сооружения.