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Строители защитили автодорожную арку Крымского моста от ветра
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Строители защитили автодорожную арку Крымского моста от ветра
Общество, 12:00
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Строители защитили автодорожную арку Крымского моста от ветра

Строители завершили монтаж обтекателей по фасаду автодорожной арки Крымского моста для защиты арочного пролета от ветра. Об этом заявил замдиректора по проектированию «Института Гипростроймост — Санкт-Петербург» Виктор Галас, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

По его словам, штормовые условия с высокими скоростями ветра являются для Керченского пролива стандартным явлением. Скорость ветра на проезжей части арочного пролета может достигать 40 м/с. «Для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены специализированные исследования, натурные испытания. Полученные результаты позволили нам запроектировать определенную форму обтекателей — как крыло самолета», — пояснил Галас. Металлоконструкции, которые состоят из 190 элементов, крепятся сбоку арочного пролета.

Кроме того, на автодорожной арке строители установили 14 мачт наружного освещения и барьерное ограждение по внешним полосам движения. Завершается нанесение гидроизоляции на проезжей части, после чего начнется укладка асфальтобетона.

В начале апреля строители протестировали включение наружного освещения на четырех пролетах моста, на участке ближе к берегу Таманского полуострова. Крымский мост начали строить в 2015 году. Он состоит из автомобильного и железнодорожного переходов.

Теги: Крымский мост , арки
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