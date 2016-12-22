Российские следователи возбудили дело по факту обстрела КПП в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими контрольно-пропускного пункта в Донбассе. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, 7 апреля 2018 года украинские военнослужащие, «выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельный обстрел из автоматического оружия территории контрольно-пропускного пункта самопровозглашенной Донецкой народной республики «Еленовка» в районе одноименного поселка». При обстреле была ранена местная жительница.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). «Украинские военнослужащие действовали умышленно, с целью убийства гражданского населения, проживающего на юго-востоке Украины», — говорится в заявлении официального представителя СК Светланы Петренко.

«Как и прежде, украинской стороной игнорируются ранее достигнутые договоренности о прекращении огня. <...> Очевидно, что и «пасхальное перемирие», действующее с 30 марта текущего года, является для представителей Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины лишь формальностью», — подчеркнула представитель ведомства.

Пасхальное перемирие было объявлено в Донбассе в ночь на 30 марта 2018 года. Уже днем 30 марта обе стороны заявили, что режим прекращения огня был сорван: по данным украинских СМИ, огонь со стороны самопровозглашенных республик открывался более 30 раз. Ополченцы также сообщали о нарушениях перемирия со стороны украинских военнослужащих.