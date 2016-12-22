«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель по «Северному потоку-2»

В компании «Нафтогаз» назвали заявление канцлера Германии Ангелы Меркель по газопроводу «Северный поток-2» хорошей новостью. Сообщение компании опубликовано на ее странице в Facebook.

«Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте «Северный поток-2», — отметили в «Нафтогазе».

«Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятым Еврокомиссией и Европарламентом», — добавили в компании.

В сообщении «Нафтогаза» отмечается, что проект газопровода «стремительно теряет кудри ягненка, из-под которых проступает его истинная сущность: геополитическое оружие Кремля, направленное против Европы».

10 апреля Меркель во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко заявила, что при транзите газа через Украину нужно учитывать «политический компонент».

Власти Германии дали необходимые разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне 27 марта.

«Северный поток-2», идущий в Германию, должен пройти по дну Балтийского моря. Его протяженность составит более 1200 км, совокупная мощность — 55 млрд куб. м ежегодно. Общая стоимость проекта — €9,5 млрд.