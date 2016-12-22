Московские аэропорты временно закроют из-за репетиций парада Победы

Некоторые аэропорты Москвы 11 и 13 апреля будут временно закрыты из-за репетиций воздушной части парада Победы 9 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственную корпорацию по организации воздушного движения.

«С 10:40 до 11:10 мск будет закрыто воздушное пространство в районах столичных аэропортов Внуково и Остафьево, с 10:45 до 11:05 мск — воздушное пространство в районах аэропортов Домодедово и Жуковский», — заявили в корпорации. Аэропорт Шереметьево будет работать в обычном режиме.

Над Красной площадью 9 мая впервые пролетит пара новейших истребителей Су-57. Также в воздушной части парада будут задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные Ил-76МД, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35, штурмовики Су-25. Зрителям покажут новинки военной техники: боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» и бронеавтомобили «Тайфун-К». Всего по площади пройдут 12,5 тыс. человек и более 120 единиц техники.