Силуанов призвал россиян самим позаботиться о достойной пенсии

Россияне должны не только надеяться на государство, но и сами могут позаботиться о достойной пенсии, используя накопительные пенсионные системы. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на конференции в Высшей школе экономики, сообщает корреспондент РБК.

«Для роста экономики необходимо привлечение длинных денег. Откуда их взять? Безусловно, мы должны создать источники финансирования. Поэтому мы видим необходимость создания ресурса в виде инвестиционных накоплений наших граждан, речь идет о пенсионном капитале», — сказал Силуанов. Он отметил, что подобные системы применяются во многих странах мира.

«Помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы, получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем», — подчеркнул министр. По словам Силуанова, российские власти намерены в ближайшее время запустить систему индивидуального пенсионного капитала и надеются, что она станет интересна гражданам.

«Мы видим, что государство сделало эту часть финансового рынка достаточно стабильной. Мы делаем государственные гарантии по работе пенсионной системы абсолютно аналогичные гарантиям по страхованию вкладов», — сказал министр.

«Работники должны постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы после выхода на пенсию. Безусловно, эти длинные ресурсы должны быть использованы и в инвестиционных целях», — добавил глава Минфина.

В конце марта премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ об индексации социальных пенсий, с 1 апреля они были повышены на 2,9%. После индексации средний размер соцпенсии увеличится на 255 руб., средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы вырастет на 378 и 382 руб. соответственно.