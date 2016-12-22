В России повысили социальные пенсии на 2,9%

В России социальные пенсии повысились на 2,9%. Ранее постановление об их индексации подписал премьер Дмитрий Медведев.

Ожидается, что в результате индексации средний размер социальной пенсии будет увеличен на 255 руб., средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы — соответственно на 378 и на 382 руб.

«Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 млрд руб.» — говорил Медведев на заседании правительства.

Ранее правительство утвердило коэффициент индексации соцпенсий в размере 1,029. Этот показатель основан на индексе роста прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в стране. В правительстве подчеркивали, что индексация коснется 3,9 млн пенсионеров.