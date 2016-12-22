Генсек ООН потребовал допустить экспертов ОЗХО к месту «химатаки» в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш потребовал обеспечить специалистам из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) полный доступ к месту предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Критически важно, чтобы им был обеспечен полный и беспрепятственный доступ для того, чтобы определить, использовалось ли химическое оружие», — сказал он. Дюжаррик добавил, что у ОЗХО нет полномочий, чтобы установить виновных в химатаке.

Ранее стало известно, что ОЗХО направит в сирийскую Думу специалистов для «установления фактов» по химатаке, отмечал исполнительный директор организации Ахмет Узюмджю. Место предполагаемой химатаки посетили сотрудники Сирийского общества Красного Полумесяца и представители российских спецслужб. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, не обнаружено «каких-либо следов применения химических веществ».

США, Франция и Великобритания возложили ответственность за химатаку на сирийского президента Башара Асада. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает убедительными доказательства применения химоружия в сирийской Думе. Американский лидер Дональд Трамп 9 апреля пообещал дать «жесткий ответ» на химатаку.