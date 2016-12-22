Васильев поблагодарил спецслужбы за «зачистки» в руководстве Дагестана

Врио главы Дагестана Владимир Васильев поблагодарил правоохранительные органы и спецслужбы за «зачистку высших эшелонов власти республики от коррупции». Об этом он заявил журналистам, сообщает корреспондент РБК.

«Мы используем это (зачистки). Но я, например, не сторонник массового привлечения к ответственности. Не в этом смысл — смысл в том, чтобы изменить условия. Поэтому на фоне того, что были задержания, аресты, мы постоянно проводим широкие встречи с предпринимательским сообществом», — пояснил он.

Антикоррупционная кампания в Дагестане началась в январе 2018 года. В рамках «зачистки» органов власти республики было возбуждено более 70 уголовных и более 400 административных дел. Для следственных мероприятий в Дагестан прибыли сотрудники центральных аппаратов МВД, ФСБ, СКР и Генпрокуратуры.

Среди задержанных высокопоставленных чиновников Дагестана оказались: врио премьера ​Абдусамад Гамидов, два вице-премьера Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор дагестанской столицы Магомед Гитинов.

Васильев отправил правительство республики в отставку 5 февраля. В середине марта он сообщил, что по итогам прокурорской проверки в различных нарушениях уличены до 100 различных руководителей в республике