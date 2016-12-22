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В школе Иркутска ученик ранил одноклассника ножом
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В школе Иркутска ученик ранил одноклассника ножом
Общество, 10:51
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В школе Иркутска ученик ранил одноклассника ножом

В одной из школ Ленинского района Иркутска ученик 9-го класса ранил своего одноклассника ножом во время урока. Об этом говорится в сообщении управления МВД по Иркутской области.

Как установили в полиции, ученик непреднамеренно ранил одноклассника, играя складным ножом на задней парте. По предварительным данным, конфликта между несовершеннолетними не было. Школьники ранее не состояли на учете в правоохранительных органах. Инспекторы по делам несовершеннолетних продолжают выяснение причин и обстоятельств происшествия, организуют профилактическую и разъяснительную работу с учащимися. Рассматривается вопрос об организации пропускного режима в школе для исключения подобных случаев в будущем.

Предыдущий инцидент с использованием ножа произошел в марте в одной из школ Кисловодска. Тогда 14-летний подросток ударил два раза ножом 12-летнего школьника, который был госпитализирован. Оба участника драки ранее состояли на учете в правоохранительных органах. В отношении нападавшего местное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение вреда здоровью). Суд отправил подростка под домашний арест.

Подростковая угроза: с чем связана серия нападений в российских школах
Общество

В январе произошло сразу несколько нападений в школах с применением ножей: в Бурятии, Перми, Туве; в феврале — в Калужской области, Башкирии; в марте — с использованием пневматического оружия в Курганской области.

Теги: Иркутск , Школа
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