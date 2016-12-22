Кудрин назвал нецелесообразными ответные санкции против бизнеса США

Ответные санкции России против американского бизнеса нецелесообразны. Об этом заявил журналистам председатель совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей ​Кудрин на конференции в Высшей школе экономики, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РБК.

«Мне трудно сказать, какие антисанкции могут быть», — отметил он.

Западный бизнес приносит в Россию технологии и инвестиции. «Такого рода санкции будут ущемлять и нашу экономическую ситуацию. Я не думаю, что такие санкции продуктивны», — добавил он. Кудрин считает, что политики, которые занимаются санкциями и вводят их против России, — это одна история, а бизнес — это другая.

Минфин США 6 апреля расширил санкционный список, в который попали несколько российских миллиардеров и крупных компаний.

Еще до публикации «кремлевского доклада» Минфина США в январе в Кремле рассматривали среди прочих жесткий ответ: в том случае, если последующие за докладом санкции сильно ударят по российским активам и бизнесменам, в Кремле не исключали введения санкций в отношении американских компаний, работающих в России. «Речь идет об американских компаниях, которые работают в России, и активах, в которых есть американский капитал», — рассказывал РБК источник, близкий к Кремлю.