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Путин рассказал о роли Арктики для России
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Путин рассказал о роли Арктики для России
Политика, 11 мар, 17:19
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Путин рассказал о роли Арктики для России

Россия не собирается никому грозить из Арктики системами вооружения, но обеспечит свою безопасность, исходя из территориальных преимуществ там. Об этом заявил президент России Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова «Путин». Кинолента опубликована на странице Дмитрия Киселева в соцсети «Одноклассники».

Российский лидер отметил, что сейчас россияне не просто вернулись в Арктику, а «поселились [там] заново и крепко». В Арктике размещены в том числе новейшие системы слежения за пусками чужих ракет, военная база ПВО, строится аэродром на Новосибирских островах.

На вопрос Путину, будет ли теперь Россия «грозить» из Арктики, он ответил: «Мы грозить никому не будем, но, используя наши преимущества, в данном случае территориального характера, обеспечим безопасность России и ее граждан. В этом смысле Арктический регион для России крайне важен», — пояснил президент.

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Политика

Российский лидер рассказал ​о недавнем визите на острова Франца-Иосифа, где ученые поведали ему об экскурсиях, которые проводили в этих местах гиды для туристов из стран Запада. Ученые отметили, что гиды рассказывали о том, что это «острова, которые когда-то принадлежали Советскому Союзу». «То есть они уже как бы начали списывать с нас эти территории, а мы никому их не отдавали», — сказал Путин.

Путин также отметил, что атомные подводные лодки США постоянно дежурят в Норвежском море у берегов Норвегии. «Подлетное время ракет «Трайдент», а на одной подводной лодке, если мне память не изменяет, 24 ракеты «Трайдент» находится, подлетное время из Норвежского моря до Москвы — 15 минут», — уточнил он.

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О том, что Андрей Кондрашов, который стал пресс-секретарем предвыборного штаба Путина, снял про российского лидера документальный фильм, рассказали в январе источники РБК. Кинолента состоит из ряда интервью с людьми, которые давно и хорошо знают президента России, отмечал один из собеседников РБК.

Теги: Арктика , Владимир Путин , Фильм
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