Дворкович допустил изменение Налогового кодекса

Вице-премьер России Аркадий Дворкович допустил возможность изменения налогового законодательства. Об этом он заявил во время пленарной сессии Биржевого форума, сообщает корреспондент РБК.

«Никогда не говори «никогда», но я всегда верю в то, что налоговое законодательство должно быть стабильным и предсказуемым», — сказал вице-премьер.

Это, по его словам, не значит, что налоги не могут меняться — «они во всем мире меняются — это жизнь, это нормально». Однако главное — это предсказуемость и понимание справедливости системы.

Дворкович подчеркнул, что справедливость не означает, что «надо у богатых все забрать и все отдать обязательно бедным». Действовать, по его словам, надо через другие механизмы, которые эффективнее простого налогового перераспределения. «Люди должны видеть отдачу от налогов, которые они платят, видеть результаты инвестирования тех средств, которые они заплатили в виде налогов», — подчеркнул он.

5 апреля первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что правительство и Кремль не определились с конфигурацией налогов.

В январе источники РБК сообщили о том, что после выборов подоходный налог может вырасти с 13 до 15%, и этот вариант «серьезно обсуждается» в правительстве.