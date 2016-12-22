В Хабаровском крае нашли более 400 нарушений пожарной безопасности

Прокуроры и сотрудники МЧС нашли более 400 нарушений пожарной безопасности в общественных местах Хабаровского края. Об этом говорится на сайте прокуратуры региона.

«По состоянию на 5 апреля проверено 122 таких объекта, в том числе 27 торгово-развлекательных центров. Выявлено 421 нарушение», — сказано в сообщении.

По данным надзорного органа, наиболее распространенные нарушения — неисправность пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, пути эвакуации с отделкой горючими материалами. Кроме того, персонал не знает инструкций о действиях в случае пожара.

Массовые проверки в регионах России начались после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 64 человека, из них 41 ребенок.

После этого МЧС России отчиталось о проверке пожарной безопасности более 8,5 тыс. общественных мест, в том числе торговых центров, библиотек, музеев, спорткомплексов и ресторанов. Это составило 50% от общего количества запланированных к проверке объектов.

4 апреля Генпрокуратура сообщила о закрытии 15 торговых центров. По данным надзорного органа, большая часть нарушений была выявлена на Урале.